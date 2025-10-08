Ryanair punta sulla Puglia: 600 voli settimanali, nuove rotte e un investimento da 400 mln di dollari

2 minuti per la lettura

Ryanair punta sulla Puglia: 600 voli settimanali, nuove rotte e un investimento da 400 milioni di dollari. Quattro aeromobili basati nella regione, tre a Bari e uno a Brindisi, con l’obiettivo di trasportare oltre cinque milioni di passeggeri l’anno e sostenere circa 4mila posti di lavoro.

BARI – Ryanair rilancia sulla Puglia e annuncia un operativo invernale 2025 da record: oltre 600 voli settimanali, 46 rotte (34 da Bari e 12 da Brindisi) e un investimento complessivo da 400 milioni di dollari. La compagnia irlandese conferma quattro aeromobili basati nella regione – tre a Bari e uno a Brindisi – con l’obiettivo di trasportare oltre cinque milioni di passeggeri l’anno e sostenere circa 4mila posti di lavoro. L’offerta si arricchisce inoltre di due nuove rotte da Bari, dirette a Bucarest Băneasa e Bratislava, che si aggiungono alla rete già ampia di collegamenti europei e nazionali.

«Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia – ha dichiarato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair – invitiamo il governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, in parte, dalla Sicilia. L’eliminazione di questa tassa ha dimostrato di stimolare in modo concreto connettività, turismo e occupazione». Francioni ha ricordato come, nelle Regioni dove la tassa è stata rimossa, Ryanair abbia potuto aggiungere otto nuovi aeromobili e diverse rotte, contribuendo così alla crescita del traffico e del turismo locale.

A giocare un ruolo decisivo, ha sottolineato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, il rapporto consolidato tra la compagnia low cost e il sistema aeroportuale regionale. «Dopo il buio della pandemia – precisa – Ryanair ha avuto il coraggio e la determinazione di ripartire, consentendo alla Puglia di raggiungere livelli di traffico e visibilità internazionale mai visti prima».