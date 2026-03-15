Ferrovie: in Puglia presentati 11 nuovi elettrotreni

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E’ la flotta tra le più giovani d’Italia: in Puglia presentati 11 nuovi elettrotreni di Ferrotramviaria che gestisce la ferrovia tra Bari e Bat

Sono entrati in servizio oggi gli 11 nuovi elettrotreni Alstom Etr 104 di Ferrotramviaria, la società che gestisce la linea ferroviaria tra Bari e il nord della provincia e la sesta provincia di Barletta- Andria-Trani. Si conclude il processo di rinnovo della flotta ferroviaria. Oggi sono stati presentati nella Stazione di Andria Sud i mezzi e il nuovo Programma di Esercizio ferroviario e automobilistico.

All’iniziativa sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Raffaele Piemontese, inoltre i vertici di Ferrotramviaria e ad altre istituzioni. L’investimento complessivo per l’acquisto dei convogli ammonta a circa 68 milioni di euro, di cui 57 milioni finanziati dalla Regione Puglia attraverso fondi ministeriali e risorse del Pnrr e anche 11 milioni a carico dell’azienda. Grazie a questo investimento, la flotta ferroviaria aziendale è oggi tra le più giovani del panorama ferroviario nazionale, con un’età media inferiore ai 10 anni e circa la metà dei convogli con meno di 3 anni di età.

SI RAFFORZA L’OFFERTA MOBILITA’ E MIGLIORA L’ACCESSIBILITA’

Il nuovo Programma di esercizio è sviluppato in coerenza con il Piano economico finanziario alla base del Contratto di servizio in corso con la Regione Puglia. Le novità introdotte contribuiranno a rafforzare l’offerta di mobilità, migliorare l’accessibilità ai principali poli del territorio, tra cui l’Aeroporto Internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari, e rendere il sistema di trasporto sempre più efficiente e integrato.

“Il completamento del rinnovo della flotta ferroviaria rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di modernizzazione del servizio”, ha dichiarato Vito Mastrodonato, direttore operativo di Ferrotramviaria. “Grazie alla collaborazione con la Regione Puglia e agli investimenti realizzati, oggi possiamo contare su una flotta tra le più giovani in Italia. L’entrata in vigore del nuovo Programma di esercizio consentirà inoltre di rafforzare ulteriormente l’offerta di mobilità, migliorando i collegamenti e rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e dei territori serviti”.