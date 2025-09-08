1 minuto per la lettura

Insulti sessisti alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. Parole cariche di odio e di disprezzo che la prima cittadina ha definito senza mezzi termini «un’indegnità morale imperdonabile».

FOGGIA – Giorni di tensione e indignazione sui social network per Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, vittima di insulti sessisti che hanno scosso l’intera comunità cittadina. «Chiunque scriva o proferisca insulti sessisti a una donna – ha dichiarato la prima cittadina – si macchia di un’indegnità morale imperdonabile. Chiunque usi la forza delle parole contro persone più deboli, solo per via di idee o orientamenti diversi, non è né un buon padre, né un buon figlio, né un buon fratello, né un buon compagno di vita».

Foggia, insulti sessisti alla sindaca Episcopo

Maria Aida Episcopo ha sottolineato la necessità di una «moral suasion comune» che deve nascere da una costruzione sociale dal basso, promossa e sostenuta anche dalle istituzioni, fino al ricorso alle vie legali quando necessario. Anche il figlio della sindaca è intervenuto sulla vicenda, sottolineando che «criticare fa parte del gioco. Ognuno è libero di avere idee diverse e di esprimerle. Ma arrivare a questo genere di insulti rivolti a mia madre non è politica, non è opinione: è solo squallore».

Il Partito Democratico di Foggia

Il Partito Democratico di Foggia ha condannato duramente l’accaduto: «Un atto vergognoso, che colpisce non solo una donna, ma l’intera comunità che essa rappresenta. Offendere la sindaca con insulti sessisti significa insultare la dignità delle istituzioni e di tutti i cittadini foggiani». La vicenda riporta all’attenzione il tema della violenza verbale nei confronti delle donne in politica, ricordando come la lotta per il rispetto e la dignità sia un impegno di tutta la società e non solo delle istituzioni.