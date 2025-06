1 minuto per la lettura

Foggia, esplosione nella notte: bomba carta contro un negozio di abbigliamento. Paura tra i residenti. Danneggiata anche un’autovettura. Indagano i Carabinieri. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza.

FOGGIA – Un’esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio della notte in via Bari, nel cuore di Foggia. Una bomba carta è stata fatta detonare davanti al negozio di abbigliamento “Paradiso Selvaggio”, svegliando di soprassalto i residenti e gettando nel panico l’intero quartiere. L’ordigno rudimentale, piazzato ai piedi della saracinesca, ha provocato ingenti danni alla vetrina dell’attività e ha colpito anche un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Non si registrano feriti, ma la tensione resta alta.

La deflagrazione in via Bari è stata così violenta da essere udita a centinaia di metri di distanza. Numerose le telefonate di allarme giunte al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili. Ancora ignote le motivazioni del gesto, ma l’episodio riaccende i riflettori sul clima di tensione che da tempo grava sulla città. Paura e sconcerto tra i commercianti della zona, sempre più preoccupati per la propria sicurezza.