Nel Foggiano, sequestrati fuochi pirotecnici e sigarette di contrabbando

LUCERA (FOGGIA) – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Lucera (Foggia) hanno portato al sequestro di sigarette di contrabbando e di un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici detenuti illegalmente. L’operazione ha interessato un esercizio commerciale nel Foggiano dedicato alla vendita di prodotti per la casa.

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, destinati alla distribuzione clandestina. Non solo tabacchi illeciti: i militari hanno anche scoperto circa 1.900 fuochi pirotecnici nascosti in luoghi inusuali, tra cui l’interno di una fotocopiatrice, pronti per la vendita abusiva.

L’operazione rientra nelle attività anticontrabbando della Guardia di Finanza, finalizzate a contrastare l’illegalità commerciale e a tutelare la sicurezza dei cittadini. Per il titolare dell’esercizio, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9.000 euro.