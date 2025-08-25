X
<
>

Nel Foggiano, sequestrati fuochi pirotecnici e sigarette di contrabbando

| 25 Agosto 2025 16:13 | 0 commenti

Nel Foggiano, sequestrati fuochi pirotecnici e sigarette di contrabbando

contrabbando, foggia, fuochi pirotecnici, sigarette di contrabbando
Share
1 minuto per la lettura

Nel Foggiano, un’operazione della Guardia di Finanza di Lucera ha portato al sequestro di sigarette di contrabbando e fuochi pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un esercizio commerciale.

LUCERA (FOGGIA) – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza di Lucera (Foggia) hanno portato al sequestro di sigarette di contrabbando e di un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici detenuti illegalmente. L’operazione ha interessato un esercizio commerciale nel Foggiano dedicato alla vendita di prodotti per la casa.

Nel Foggiano, controlli a tappeto e sequestro di fuochi pirotecnici e sigarette di contrabbando

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto numerosi pacchetti di sigarette privi del contrassegno di Stato, destinati alla distribuzione clandestina. Non solo tabacchi illeciti: i militari hanno anche scoperto circa 1.900 fuochi pirotecnici nascosti in luoghi inusuali, tra cui l’interno di una fotocopiatrice, pronti per la vendita abusiva.

L’operazione rientra nelle attività anticontrabbando della Guardia di Finanza, finalizzate a contrastare l’illegalità commerciale e a tutelare la sicurezza dei cittadini. Per il titolare dell’esercizio, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 9.000 euro.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


West Nile, secondo caso nel Foggiano: infetto un altro cavallo
-------------------------
VIDEO – Scoperto contrabbando di falso gasolio Le intercettazioni dell’operazione nel Crotonese
-------------------------
VIDEO – Il sequestro di una tonnellata di fuochi pirotecnici nel Reggino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA