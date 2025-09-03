1 minuto per la lettura

Foggiano, assalto con esplosivo a Serracapriola: indagini in corso e comunità locali allarmate per la recrudescenza dei furti ai bancomat.

SERRACAPRIOLA (FOGGIA) – Un boato nella notte ha scosso la quiete di Serracapriola, piccolo Comune del Foggiano. Intorno alle 4 del mattino ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Intesa Sanpaolo in corso Giuseppe Garibaldi. L’esplosione, violentissima, ha svegliato molti residenti del centro storico, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano

Al momento non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro custodito all’interno dell’ATM. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare il commando.

Esplosione bancomat: i danni

L’assalto ha causato ingenti danni alla struttura e alla parte esterna dell’edificio che ospita la filiale, ma fortunatamente non si registrano feriti. Serracapriola si aggiunge così alla lista dei piccoli centri in provincia di Foggia presi di mira da bande specializzate negli assalti agli sportelli automatici con l’uso di esplosivo, una tecnica sempre più diffusa che desta allarme nelle comunità locali. Le indagini proseguono serrate.