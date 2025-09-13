Foggia, turista rapinata due volte in pochi minuti

1 minuto per la lettura

Una turista milanese rapinata due volte nel giro di poco tempo, prima vicino la stagione di Foggia, poi all’interno. Individuati i presunti autori

Una turista milanese è stata rapinata due volte nel giro di pochi minuti. Il primo furto è avvenuto vicino alla stazione di Foggia il secondo dentro, mentre aspettava il treno.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia che ha arrestato i presunti autori della seconda rapina, la donna è stata avvicinata da due uomini, con la complicità di un’altra donna. Il tutto è avvenuto in una strada adiacente la stazione ferroviaria. E’ lì che è avvenuta la rapina: i malviventi le hanno portato via del denaro e il telefono cellulare.

La vittima, dopo aver allertato le forze dell’ordine, è stata accompagnata in stazione dagli agenti per poter partire alla volta di Milano.

Ma una volta all’interno della stazione di Foggia, la turista è stata nuovamente raggiunta dai due uomini e rapinata per la seconda volta. Questi infatti, dopo averla avvicinata le hanno chiesto denaro per la restituzione di quanto sottrattole. Successivamente l’hanno strattonata con violenza rubandole anche lo zaino, facendola cadere a terra e riuscendo a fuggire con il bottino.

Questa seconda fase dell’aggressione è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria e le immagini hanno permesso alla polizia di risalire agli autori, individuati poco dopo. I malviventi sarebbero due cittadini extracomunitari di 26 e 44 anni, uno sottoposto a fermo per rapina e furto con strappo, l’altro denunciato.