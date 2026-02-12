Uomini con volto coperto fanno esplodere bancomat Bpm nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Assalto nella notte nel Foggiano: fatto esplodere il bancomat Bpm di Poggio Imperiale. Volti coperti e ordigno nella fessura dello sportello automatico. Indagini in corso.

POGGIO IMPERIALE (FOGGIA) – Un boato nel cuore della notte ha squarciato il silenzio di piazza Principe Imperiale. Intorno alle 3.30 del 12 febbraio, una banda composta da tre o quattro uomini con il volto coperto ha fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Bpm, seminando paura tra i residenti. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero piazzato un ordigno nella fessura dello sportello automatico, innescando l’esplosione pochi istanti dopo. L’azione è stata fulminea: subito dopo la deflagrazione, il gruppo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Al momento non è chiaro se il colpo sia andato a segno e se i responsabili siano riusciti ad appropriarsi del denaro contenuto nella cassa automatica. L’esplosione ha provocato danni significativi alla struttura dell’istituto di credito e all’area circostante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi.