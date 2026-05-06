Arrestato a Foggia il latitante potentino Carmine Marolda

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Arrestato a Foggia il latitante Carmine Marolda: sorpreso nel sonno grazie al monitoraggio della donna che gli garantiva il rifugio.

FOGGIA – Si è conclusa all’alba di oggi, 6 maggio 2026, la latitanza di Carmine Marolda, 64 anni, detto “Ninett”, di Venosa (Potenza), ricercato dal gennaio dello scorso anno per gravi reati legati al traffico di stupefacenti. I Carabinieri sono riusciti a catturarlo all’interno di un complesso di edilizia popolare a Foggia, dove l’uomo aveva trovato rifugio. La svolta nelle indagini è arrivata seguendo le tracce di una donna sospettata di garantire al latitante vitto e alloggio.

Grazie a un decreto di perquisizione emesso dalla Dda di Potenza a carico della donna, indagata per favoreggiamento, i militari hanno cinturato il perimetro della palazzina. Una volta fatta irruzione nell’appartamento al primo piano, i Carabinieri hanno sorpreso Marolda proprio in camera da letto mentre stava ancora dormendo. L’uomo, visibilmente sorpreso, non era armato e non ha opposto alcuna resistenza all’arresto.

ARRESTATO IL LATITANTE CARMINE MAROLDA: IL LEGAME CON LE PIAZZE DI SPACCIO

L’operazione odierna si inserisce in una più ampia attività di contrasto ai vertici delle piazze di spaccio locali. Gli inquirenti sono arrivati a Marolda monitorando i circuiti relazionali di figure criminali già assicurate alla giustizia. Elementi decisivi sono emersi seguendo i sodali legati ad altri latitanti, come Massimo Sileno, catturato a Napoli nel maggio 2025 sempre dai Carabinieri di Potenza. Questo costante monitoraggio ha permesso di chiudere definitivamente il cerchio attorno al sessantaquattrenne foggiano.