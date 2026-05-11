Mafia foggiana, 3 arresti per 3 omicidi ed estorsioni

2 minuti per la lettura

Maxi operazione antimafia tra Foggia e Gargano: tre arresti per tre omicidi, due tentati omicidi e 18 misure cautelari per estorsioni aggravate dal metodo mafioso

Maxi operazione antimafia nelle prime ore di oggi, lunedì 11 maggio 2026, tra Foggia e il Gargano, dove la Polizia di Stato ha eseguito tre arresti e notificato 18 misure cautelari nell’ambito di un’indagine su omicidi, tentati omicidi ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura della Repubblica di Foggia, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

OMICIDI E MAFIA GARGANICA, DUE ARRESTI PER IL DUPLICE DELITTO DEL 2017



Tra i destinatari dei provvedimenti eseguiti dalla Sisco di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia figurano due presunti esponenti di vertice della mafia garganica. I due sono ritenuti responsabili del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto ad Apricena il 20 giugno 2017.

Un delitto che, secondo gli inquirenti, si inserisce nelle dinamiche criminali delle cosiddette “batterie” foggiane, caratterizzate da violenza e controllo del territorio.

FERMATO PRESUNTO AUTORE OMICIDIO BRUNO

Nel corso dell’operazione, inoltre, fermato il presunto autore dell’omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno. Fatti avvenuti a Foggia lo scorso 29 aprile.

Il fermo eseguito dalla Squadra Mobile di Foggia insieme al Nucleo Operativo dei Carabinieri.

ESTORSIONI CON METODO MAFIOSO

Le indagini hanno fatto emergere numerosi episodi di estorsione ai danni di imprenditori locali, condotte con modalità tipicamente mafiose e finalizzate ad agevolare la criminalità organizzata foggiana. Complessivamente sono 18 le misure cautelari emesse per questi reati, a conferma di un sistema radicato di pressione e intimidazione economica sul territorio.

OMICIDI E MAFIA NEL FOGGIANO, TRA CONTROLLI STRAORDINARI E PERQUISIZIONI

Parallelamente agli arresti, è in corso, oggi lunedì 11 maggio 2026, una vasta attività di perquisizioni e controlli straordinari del territorio da parte delle forze dell’ordine, finalizzata a disarticolare ulteriormente le reti criminali coinvolte.

CONFERENZA STAMPA SUGLI ARRESTI PER OMICIDI E ESTORSIONI

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista alle ore 10.30 di oggi, lunedì 11 maggio 2026, nella Procura della Repubblica di Foggia, alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.