Sparatoria a Foggia, due arresti

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Due arresti a Foggia per la sparatoria del 10 maggio. Sono accusati di tentato omicidio. Feriti lievemente un uomo e una donna

Foggia, i carabinieri hanno arrestato due uomini, un foggiano e un cittadino albanese di 37 anni, con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi. I fatti risalgono alla sparatoria avvenuta domenica 10 maggio in un giardino della città.

Durante l’azione, due persone – un uomo e una donna – sono rimaste ferite in modo lieve. Tuttavia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i colpi non erano diretti contro di loro ma contro un altro uomo, rimasto illeso.

Gli arresti sono scattati già nelle ore successive all’episodio, anche se la notizia è stata diffusa solo oggi. In particolare, i militari hanno fermato uno dei due indagati a circa quaranta metri dal luogo degli spari. Il secondo, invece, ha tentato la fuga ma è stato inseguito e bloccato poco dopo, anche grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni presenti sulla scena.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due avrebbero inizialmente minacciato un uomo straniero che si trovava nel giardino insieme a una trentina di connazionali. Successivamente, avrebbero aperto il fuoco in mezzo al gruppo, colpendo accidentalmente i due feriti.

Entrambi gli arrestati risultano avere numerosi precedenti penali e di polizia. Nel corso del sopralluogo, inoltre, gli investigatori hanno sequestrato due pistole con matricola abrasa, ritenute le armi utilizzate durante la sparatoria.

Il movente resta ancora al vaglio degli inquirenti, che continuano a lavorare per chiarire tutti i dettagli della vicenda. Nel frattempo, il 14 maggio scorso, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.