Foggia, furti nel Pronto soccorso: arrestato 32enne

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Furti nel Pronto soccorso a Foggia: un 32enne avrebbe rubato oggetti di valore a due pazienti, arrestato il 32enne

Arrestato dagli agenti della Polizia un 32enne a Foggia per un furto commesso nel Pronto soccorso del Policlinico Ospedali riuniti di Foggia. Secondo secondo una prima ricostruzione, il ladro ha approfittato di un momento di distrazione di un paziente, si è avvicinato al suo letto e ha preso un telefono cellulare dallo zaino.

Gli agenti del posto di Polizia presso lo stesso Policlinico, in collaborazione con la vigilanza privata, hanno identificato il responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza e lo hanno poi perquisito ritrovando il telefono, poi restituito. Inoltre il 32enne aveva anche un giubbotto che risulta rubato. Il furto sarebbe avvenuto la sera precedente nella sala di attesa dello stesso Pronto soccorso. L’uomo, arrestato con l’accusa di furto aggravato, si trova ora in carcere. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Foggia.