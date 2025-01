Detenuto aggredisce agente in ospedale a Foggia

1 minuto per la lettura

Attimi di terrore nell’ospedale riuniti di Foggia dove un condannato per omicidio ha aggredito un agente sottraendogli la pistola

Vissuti momenti di paura martedì sera nel pronto soccorso del policlinico di Foggia quando un uomo detenuto, trasportato in ospedale dalla polizia penitenziaria per una visita medica, mentre aspettava di essere visitato avrebbe tentato di aggredire uno degli agenti che lo scortava, provando a sottrargli la pistola.

Immediato l’intervento dello stesso poliziotto e degli altri colleghi che hanno bloccato il detenuto.

Nessuno è rimasto ferito.

Il detenuto, della provincia di Taranto, è in carcere a Foggia per scontare una pena per omicidio e sequestro di persona.

In ospedale sono intervenute anche le volanti della polizia.