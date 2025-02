1 minuto per la lettura

Crolla il tetto di un’abitazione a Serracapriola, nel Foggiano, in viale Stradone de Luca, cuore del centro cittadino. Ferita una donna di 62 anni, estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale. Indagini in corso.

SERRACAPRIOLA (FOGGIA) – Un drammatico incidente si è verificato questa mattina (4 febbraio 2025) a Serracapriola, un Comune nel Foggiano. Il tetto di un’abitazione monofamiliare è crollato, intrappolando la residente all’interno. La vittima, una donna di 62 anni, è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Crolla il tetto di un’abitazione nel Foggiano: ferita una donna estratta viva dalle macerie

L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando il crollo ha sorpreso la donna nel sonno, mentre si trovava nella sua camera da letto. Nonostante il terribile impatto, la 62enne non ha riportato ferite gravi, ma ha subito danni agli arti superiori, come confermato dal sindaco Giuseppe D’Onofrio, intervenuto sul posto. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti.

L’abitazione su due livelli: pianoterra e primo piano

Il crollo è avvenuto in pieno centro cittadino, in viale Stradone de Luca. L’abitazione interessata dal crollo si sviluppa su due livelli: un pianoterra e un primo piano. La donna, a quanto sembra, si trovava nella sua camera da letto al momento del disastro, dove ha vissuto attimi di panico prima di essere raggiunta dai soccorritori.

Foggiano, crollo del tetto di un’abitazione: accertamenti in corso

Le cause del crollo sono ancora da accertare, ma, secondo le prime ipotesi, potrebbero essere legate alle intense piogge che nelle scorse ore hanno interessato la zona, aggravando la stabilità dell’edificio.

Sul luogo stanno operando anche i carabinieri per raccogliere tutte le informazioni utili a chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della zona e prevenire ulteriori rischi.