ORTANOVA (FOGGIA) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mirko Tammaro, 26 anni, presunto killer responsabile dell’omicidio di Andrea Gaeta, 20 anni, avvenuto sabato notte ad Ortanova, nel Foggiano.

L’indagato, che era scappato da Ortanova subito dopo il fatto, all’alba di sabato, dopo contatti telefonici con investigatori e familiari, si è costituito ai carabinieri nei pressi del casello autostradale di Termoli.

OMICIDIO DI ORTANOVA, IL PRESUNTO KILLER NON RISPONDE

Il Pm della procura di Foggia Dominga Petrilli nella tarda serata di ieri ha interrogato il presunto killer anch’egli di Ortanova alla presenza del difensore, l’avvocato Antonello De Cosmo ma il giovane ha scelto di non rispondere. L’ipotesi di reato che gli inquirenti hanno contestato è di omicidio volontario e porto illegale di arma da sparo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che i due, venerdì sera, abbiano avuto un litigio perchè uno dei due avrebbe forse guardato in maniera piuttosto insistente la fidanzata dell’altro. Qualche ora il presunto assassino ha raggiunto la vittima alla periferia di Orta Nova sparando a morte.

Quando si è costituito il 26enne ha indicato il luogo dove ha abbandonato la pistola utilizzata per compiere il delitto: una magnum 357, gettata via durante la fuga in una campagna lungo la statale 16 nella zona di San Ferdinando di Puglia (Bat). Da una prima ricostruzione, Mirko Tammaro ha esploso almeno 5 colpi due dei quali hanno raggiunto Gaeta al volto e al fianco. Nei prossimi giorni sarà celebrata l’udienza di convalida del fermo.

L’APPELLO DI LIBERA

«Crediamo sia necessario uno sforzo comune e corale per vincere la cultura della morte e della sopraffazione, per sradicare la sottocultura mafiosa che toglie libertà e nega i diritti, impedendo anche di vivere spensieratamente una festa patronale o di girare per le strade della propria città».

Lo scrive il coordinamento provinciale di Libera Foggia, l’associazione fondata da don Ciotti contro le mafie, commentando l’omicidio del 20enne Andrea Gaeta.