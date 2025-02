Castelluccio: rubato e ritrovato cannone della II Guerra Mondiale

1 minuto per la lettura

A Castelluccio Valmaggiore, un cannone della Seconda Guerra Mondiale è stato rubato dal monumento ai caduti e poi ritrovato nelle campagne di Foggia.

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FOGGIA)- Nella notte appena trascorsa, tra il 2 e il 3 febbraio 2025, intorno alle 3 del mattino, un cannone della seconda guerra mondiale è stato rubato dal monumento ai caduti di Castelluccio Valmaggiore, un piccolo comune dei Monti Dauni nel Foggiano. Il pezzo di artiglieria, di notevole valore storico e affettivo per la comunità locale, era stato acquistato dal Comune nel 1978 dal Ministero della Difesa e posizionato nella piazza centrale, diventando un simbolo del paese. Ad accorgersi del furto è stato questa mattina, 3 febbraio 2024, il presidente del consiglio comunale.

Le immediate indagini dei Carabinieri hanno portato al ritrovamento del cannone poche ore dopo. Era nelle campagne in zona Salice, a Foggia. Le autorità stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza posizionate lungo il tragitto per giungere nel piccolo comune.

«Tra qualche giorno, intorno a metà mese inizieremo i lavori per l’installazione di un moderno impianto di videosorveglianza nel nostro piccolo comune. Questo è possibile grazie ai fondi ministeriali – dice Marchese -. Se fossero state già attive avrebbero potuto immortalare l’autore o gli autori del furto».