1 minuto per la lettura

Tragedia nel Foggiano: un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore ribaltato.

CELENZA VALFORTORE (FOGGIA) – Una tragedia si è consumata sulle strade della provincia di Foggia: un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui viaggiava. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 1, a pochi chilometri dall’ingresso di Celenza Valfortore.

Tragedia nel Foggiano: 32enne muore schiacciato dal trattore

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato più volte, finendo in un terreno scosceso. Il giovane, che con ogni probabilità stava facendo ritorno da un appezzamento di terra dove lavorava, non ha avuto scampo ed è stato schiacciato dal trattore. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del corpo e nella messa in sicurezza dell’area.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che l’uomo possa aver perso il controllo del mezzo a causa di una manovra errata o di un cedimento del terreno. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi per comprendere le cause esatte del ribaltamento. Questo ennesimo incidente sul lavoro riaccende il dibattito sulla sicurezza nei campi e sulle misure di prevenzione per chi opera nel settore agricolo. La comunità di Celenza Valfortore è sotto shock per la perdita di un giovane lavoratore, mentre si attende l’esito degli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda.