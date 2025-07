Foggia, esplosivo nel bancomat ma la rapina fallisce

1 minuto per la lettura

FOGGIA – Hanno posizionato esplosivo all’interno della fessura dello sportello bancomat della filiale della banca Bper di Stornarella che, esplodendo, ha creato danni alla struttura, ma non sono riusciti a portare via il denaro che cercavano.

È accaduto intorno alle 4 di questa mattina in via Luigi Settembrini. Il boato dell’esplosivo del bancomat è stata avvertita in tutto il quartiere.

Sul poosto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e stanno facendo tutti gli accertamenti per risalire alla banda composta, con ogni probabilità, da quattro persone fuggite a bordo di un suv.