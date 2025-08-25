X
Assalto con esplosivo a un bancomat in provincia di Foggia

| 25 Agosto 2025 10:28

Il bancomat preso d'assalto con l'esplosivo

Il bancomat preso d'assalto con l'esplosivo

FOGGIA – Ignoti hanno fatto esplodere un rudimentale ordigno esplosivo che ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale di Banco Bpm a Bovino. Secondo una prima ricostruzione l’assalto sarebbe stato compiuto da almeno quattro persone con il volto coperto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori dell’assalto del bancomat. Il bottino è in corso di quantificazione. Al vaglio degli investigatori ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

La provincia di Foggia non è nuova a episodi di questo tipo: nelle ultime settimane sono esplosi sportelli bancomat a Zapponeta (LEGGI) e a Stornara (LEGGI).

