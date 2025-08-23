Ottanta chili di marijuana nascosti in masseria, un arresto

1 minuto per la lettura

FOGGIA – Circa ottanta chili di marijuana sono stati sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri in una masseria a Tortorella di Foggia dove è scattato l’arresto in flagranza per un 59enne: l’uomo è finito in carcere con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La droga, se venduta, avrebbe fruttato mezzo milione di euro. Durante l’irruzione nel locale seminterrato della masseria, i militari hanno rinvenuto anche numerosi strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga.

La perquisizione e l’arresto hanno permesso di individuare anche due dispositivi elettronici (jammer) utilizzati per disturbare le frequenze dei sistemi di comunicazione, a conferma – sottolineano i militari – del livello di organizzazione della produzione di marijuana. Il locale adibito ad essiccatoio è stato sequestrato.