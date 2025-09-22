Incidente stradale a Foggia, morto 30enne

1 minuto per la lettura

A Foggia, un 30enne a bordo di un’Opel Antara è morto in un incidente stradale. È la seconda vittima in poche ore in città.

FOGGIA – Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno all’una. L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, viaggiava a bordo di un’Opel Antara quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La vettura è prima finita contro una pensilina degli autobus, per poi schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato fatale e il 30enne è morto sul colpo. È probabile che stesse tornando a casa, a San Severo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

a foggia, è il secondo morto in poche ore per un incidente stradale

Questa ennesima tragedia segue di poche ore un altro incidente mortale avvenuto a Foggia, nella notte tra sabato e domenica, in cui un giovane di 22 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’auto. Nella stessa circostanza, sono rimaste ferite anche due donne, una passeggera del motociclo e la conducente dell’altra vettura.