Stornarella, assalto con esplosivo: bancomat postale distrutto da bomba

A Stornarella, assalto notturna allo sportello bancomat postale fatto esplodere con una bomba rudimentale. L’assalto è fallito e i ladri sono fuggiti a mani vuote.

STORNARELLA (FOGGIA) – Tentativo di furto fallito questa mattina all’ufficio postale di Stornarella, un piccolo comune in provincia di Foggia. Intorno alle 5, di oggi 2 ottobre 2025 l’assalto: una bomba rudimentale è stata fatta esplodere presso lo sportello del bancomat di Stornarella, causando un forte boato che ha svegliato gran parte della cittadinanza. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero posizionato l’esplosivo all’interno della fessura in cui si inserisce la tessera bancomat. Nonostante la violenza dell’esplosione, il colpo non è andato a buon fine e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Per risalire all’identità dei responsabili, i militari si stanno avvalendo delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Si indaga sull’accaduto per individuare gli autori dell’assalto.