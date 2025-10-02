X
<
>

Stornarella, assalto con esplosivo: bancomat postale distrutto da bomba

| 2 Ottobre 2025 12:11 | 0 commenti

Stornarella, assalto con esplosivo: bancomat postale distrutto da bomba

foggia, stornarella
1 minuto per la lettura

A Stornarella, assalto notturna allo sportello bancomat postale fatto esplodere con una bomba rudimentale. L’assalto è fallito e i ladri sono fuggiti a mani vuote.

STORNARELLA (FOGGIA) – Tentativo di furto fallito questa mattina all’ufficio postale di Stornarella, un piccolo comune in provincia di Foggia. Intorno alle 5, di oggi 2 ottobre 2025 l’assalto: una bomba rudimentale è stata fatta esplodere presso lo sportello del bancomat di Stornarella, causando un forte boato che ha svegliato gran parte della cittadinanza. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero posizionato l’esplosivo all’interno della fessura in cui si inserisce la tessera bancomat. Nonostante la violenza dell’esplosione, il colpo non è andato a buon fine e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Per risalire all’identità dei responsabili, i militari si stanno avvalendo delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Si indaga sull’accaduto per individuare gli autori dell’assalto.

Ti potrebbe interessare anche:


West Nile, secondo caso nel Foggiano: infetto un altro cavallo
-------------------------
Vibonese, positivo il presidente Caffo. Un dirigente ricoverato in ospedale e rinviata la partita col Foggia
-------------------------
Vandalismo a Orsara: un paese sotto attacco, il sindaco denuncia
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA