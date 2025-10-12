San Severo, incidente mortale, perde la vita un medico del 118

2 minuti per la lettura

Un 64enne, Vincenzo Fernando Incoronato, è morto in un incidente stradale a San Severo (Foggia), dopo aver perso il controllo della moto in una curva finendo contro un palo di recinzione.

Incoronato era un medico del 118.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, domenica 12 ottobre, sulla provinciale per San Paolo di Civitate, paese in cui viveva. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poiché il medico è morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Severo.

MORTE MEDICO 118, IL CORDOGLIO DELL’ASL DI FOGGIA

Un dolore immenso. È una grande perdita umana e professionale». Così il direttore dell’Asl di Foggia Antonio Nigri in merito alla scomparsa del medico del 118 Vincenzo Fernando Incoronato di 64 anni, in servizio presso la postazione 118 di San Severo, vittima di un incidente stradale sulla provinciale che da San Severo porta a San Paolo di Civitate, dove stava rientrando a casa dopo un giro in moto. «Era un medico sempre disponibile. Una colonna portante del servizio di emergenza urgenza dell’area nord della provincia – ha sottolineato Nigri -. Dedito al lavoro, affabile. Subiamo davvero una grande perdita».

IL DOLORE DEI COLLEGHI

«È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia. Da oltre 30 anni in servizio presso il 118 di San Severo. È una scomparsa che ha sconvolto tutti». Così il direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e direttore del dipartimento di emergenza urgenza, Stefano Colelli, sulla scomparsa del medico Vincenzo Fernando Incoronato di 64 anni che ha perso la vita questa mattina mentre, a bordo della sua moto, stava rientrando a casa a San Paolo di Civitate percorrendo da San Severo la provinciale. «Lo conoscevo da anni – aggiunge Colelli – mancava molto per la pensione enorme».