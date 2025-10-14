1 minuto per la lettura

Tragedia a Carapelle, nel Foggiano: pensionato di 77 anni cade in un pozzo profondo diversi metri e muore.

CARAPELLE (FOGGIA) – Una tragica fatalità è costata la vita a un pensionato di 77 anni, caduto questa mattina (14 ottobre) in un pozzo nelle campagne di sua proprietà, a Carapelle, in provincia di Foggia. L’uomo, come era solito fare ogni giorno, si era recato di buon’ora nel suo terreno per occuparsi dei lavori agricoli.

Uomo di 77 anni cade in un pozzo e muore nel Foggiano

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato sarebbe precipitato all’interno di un pozzo profondo diversi metri, il cui imbocco era coperto da alcune lamiere. Queste, cedendo sotto il suo peso, non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il 77enne è morto sul colpo. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza dell’area.