Esplosione a San Severo: bomba artigianale danneggia palazzo e auto

Esplosione notturna a San Severo: una bomba rudimentale danneggia palazzo e auto in Via Pisacane; indagini in corso.

SAN SEVERO (FOGGIA) – Attimi di paura nella notte a San Severo, dove un ordigno rudimentale è esploso in via Pisacane, provocando danni a un edificio residenziale e alle vetture parcheggiate. L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 00:30 e, secondo quanto riportato, è stata udita distintamente in tutto il quartiere, suscitando forte allarme tra i residenti. L’ordigno, di natura artigianale, ha causato danni visibili all’ingresso dello stabile coinvolto e a diverse autovetture in sosta nelle vicinanze. Sul luogo dell’attentato sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, questi ultimi impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area circostante.

BOMBA A SAN SEVERO, INDAGINI IN CORSO: IPOTESI IN ATTESA DI VERIFICA

Al momento, la natura e il possibile movente del gesto restano sconosciuti. La Polizia ha immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili. Le prime attività investigative si concentrano sulla ricerca di elementi utili, in particolare la verifica della presenza di telecamere di sorveglianza in zona che possano aver immortalato l’esplosione o l’eventuale piazzamento dell’ordigno. Si attendono ulteriori sviluppi dalle verifiche in corso per chiarire se si sia trattato di un atto intimidatorio mirato o di un episodio isolato.