Foggia, si offrono di aiutare un disabile su carrozzina e lo rapinano: arrestati

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Rapinano un disabile su carrozzina a Foggia: arrestati due giovani grazie alla localizzazione del cellulare.

FOGGIA – Si sono avvicinati con il sorriso, offrendosi di spingere la carrozzina di un anziano disabile. Un gesto che appariva come un nobile atto di altruismo ma che, in realtà, nascondeva un piano spregevole: una rapina ai danni di una persona fragile. È l’incredibile vicenda avvenuta a Foggia, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di 28 e 32 anni. La vittima, un uomo di 74 anni costretto sulla sedia a rotelle, stava percorrendo le vie della città quando è stato affiancato dai due malviventi. I giovani, con l’obiettivo di carpirne la fiducia, si sono proposti di aiutarlo nel tragitto. Una volta ottenuta la vicinanza necessaria, i due avrebbero strappato dalle mani dell’uomo il suo telefono cellulare e sono fuggiti rapidamente.

L’ARRESTO E IL RECUPERO DELLA REFURTIVA

Nonostante lo shock, il 74enne non si è dato per vinto. Grazie al supporto di un conoscente, è riuscito a contattare immediatamente il 112. La vittima è stata in grado di fornire alla sala operativa descrizioni precise dei rapinatori e, dato fondamentale, gli aggiornamenti in tempo reale sulla posizione del telefono tramite i sistemi di geolocalizzazione. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di individuare e bloccare i due sospettati poco dopo il colpo. Durante la perquisizione, gli agenti non solo hanno rinvenuto il cellulare dell’anziano, ma hanno trovato i due in possesso di numerosi altri oggetti ritenuti provento di furti precedenti.

RAPINANO DISABILE A FOGGIA: CELLULARE RICONSEGNATO E CARCERE

Il telefono è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario. I due giovani, invece, sono stati trasferiti alla casa circondariale di Foggia, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’accusa per loro è di rapina aggravata.