Aggredisce due agenti durante un controllo, un arresto a Foggia

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Fermato per guida pericolosa, aggredisce due agenti durante un controllo: l’arresto dai poliziotti di Lucera in provincia di Foggia

FOGGIA – Durante un controllo ha aggredito due agenti causandogli lesioni. Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lucera, in provincia di Foggia, hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo hanno anche deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo risultava segnalato alla sala operativa per la guida estremamente pericolosa.

Al termine di ricerche una Volante lo ha rintracciato e fermato ma l’atteggiamento dell’uomo è risultato fortemente aggressivo e non collaborativo, opponendo una resistenza violenta al controllo e aggredendo fisicamente gli agenti che hanno faticato non poco per immobilizzarlo. Dagli accertamenti successivi sono emersi a carico dell’uomo precedenti di polizia e giudiziari e segnalazioni all’autorità di pubblica sicurezza. Il giorno successivo, al termine di un processo per direttissima celebrato davanti al Tribunale di Foggia, convalidato l’arresto e nei confronti dell’indagato applicata una misura cautelare personale.