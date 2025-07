1 minuto per la lettura

Domato incendio nell’area dell’ex lido Bagni Romagna nel Foggiano. Le fiamme hanno avvolto sterpaglie, arbusti e alcuni alberi che circondano la spiaggia, minacciando un’area già gravata da problemi ambientali.

MANFREDONIA (FOGGIA) – È stato domato nella tarda serata di ieri (15 luglio) l’incendio divampato nei pressi dell’ex Lido Bagni Romagna, campeggio dismesso da decenni lungo la riviera sud di Manfredonia (Foggia). Le fiamme hanno avvolto sterpaglie, arbusti e alcuni alberi che circondano la spiaggia, minacciando un’area già gravata da problemi ambientali. A confermare l’accaduto è Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e ai volontari PASER. Determinante anche il supporto degli abitanti dello Sciale delle Rondinelle, che hanno collaborato durante le fasi più critiche dell’emergenza.

Le fiamme non hanno intaccato le ecoballe di rifiuti sversati illecitamente nella zona, la cui presenza è nota da tempo. Lo ribadisce in una nota anche il Comune di Manfredonia: «Le ecoballe sversate illecitamente nella zona non sono state interessate dalle fiamme, evitando così ulteriori rischi ambientali». Il primo scarico abusivo di rifiuti risale infatti al 17 dicembre 2023. Dopo un iniziale intervento delle autorità, altri carichi hanno aggravato la situazione, costringendo a delimitare l’area e vietarne l’accesso. Al momento, sono stati stanziati fondi regionali per procedere alla rimozione definitiva delle ecoballe.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei volontari ha evitato che l’incendio si trasformasse in un disastro ambientale. Restano ora aperte le questioni legate alla bonifica dell’area e alla sorveglianza di una zona ancora vulnerabile a episodi di degrado e illegalità.