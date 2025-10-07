Terremoto di magnitudo 3.6 nella Costa Garganica

1 minuto per la lettura

Terremoto di magnitudo 3.6 registrato nella Costa Garganica, nel Foggiano. Un giorno prima, un’altra scossa nel Golfo di Manfredonia

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona: Costa Garganica (Foggia). La scossa è avvenuta alle 14.29 di oggi (7 ottobre 2025) ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato 29 km a Nord di San Severo, 52 km a Nord est di Manfredonia 54 km a Nord di Foggia, 84 km a Nord est di Cerignola e 97 km a Nordest di Barletta. I comuni interessati, entro i 20 km dall’epicentro sono invece: Lesina, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale, Apricena.

Il terremoto di oggi arriva dopo un’altra scossa di magnitudo 2.5, registrata, sempre dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sempre nella provincia di Foggia, ieri 6 ottobre 2025. La scossa è avvenuta alle ore 16 circa ad una profondità di 10 km. L’epicentro è il Golfo di Manfredonia. I comuni interessati entro i 20 km sono: Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia.