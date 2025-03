2 minuti per la lettura

Nel cuore del Foggiano, Deliceto si prepara a offrire un’esperienza senza precedenti: il borgo trasforma i turisti in cittadini.

DELICETO (FOGGIA) – Nel cuore del Foggiano, Deliceto si prepara a offrire un’esperienza turistica senza precedenti. Non più solo visitatori, ma cittadini temporanei: è questa la filosofia di “Deliceto Experience, la primavera di un borgo tutto da vivere”, un programma innovativo che trasforma il turismo in un’immersione autentica nella vita quotidiana del paese.

Un viaggio tra sapori, spiritualità e comunità

Il progetto mira a far vivere ai turisti l’anima più vera di Deliceto. Non solo monumenti e scorci pittoreschi, ma anche l’incontro con le tradizioni, i sapori locali e il calore della comunità. I visitatori potranno assaporare la cucina tipica, rigenerarsi nella natura incontaminata dei boschi circostanti e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera mistica di chiese e conventi. E poi, ancora, scoprire i luoghi di aggregazione giovanile, come le piazze e i pub, per un’autentica immersione nella socialità locale.

Un laboratorio di creatività e innovazione

A rendere l’iniziativa ancora più stimolante sarà la presenza di residenze artistiche, festival e un hackathon sulla creatività. L’idea è quella di trasformare il borgo in un laboratorio a cielo aperto, capace di attrarre talenti e nuove energie. “In primavera – annuncia il sindaco Pasquale Bizzarro – e poi sempre più intensamente in estate e fino al prossimo anno, Deliceto sarà un centro pulsante di iniziative, un nuovo modello di turismo esperienziale in cui i visitatori non saranno semplici spettatori, ma protagonisti della vita del paese”.

Deliceto, il borgo che trasforma i turisti in cittadini: un esempio virtuoso

L’iniziativa punta a far diventare Deliceto una meta turistica di riferimento, valorizzando il suo patrimonio materiale e immateriale. In un’epoca in cui il turismo sta evolvendo verso esperienze più autentiche e coinvolgenti, il piccolo borgo foggiano si candida a essere un esempio virtuoso di come la cultura, la tradizione e la comunità possano trasformare un semplice viaggio in un’esperienza di vita.