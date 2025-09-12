2 minuti per la lettura

Fabio, studente foggiano di 14 anni, dedica la tesina all’Arma dei Carabinieri: il sogno di entrare nei Nas.

FOGGIA – A soli 14 anni ha già le idee chiare sul proprio futuro. Fabio, studente foggiano, ha deciso di dedicare la tesina di terza media – discussa lo scorso luglio – all’Arma dei Carabinieri, istituzione che ammira sin da bambino. Un gesto che non è passato inosservato e che ha colpito profondamente i militari della compagnia di Foggia, che lo hanno accolto in caserma per ringraziarlo personalmente.

Foggia, dedica tesina terza media all’Arma dei Carabinieri e sogna di entrare nei Nas

Da ieri, giovedì 11 settembre, per Fabio è iniziata una nuova avventura: quella all’istituto superiore Altamura di Foggia, dove frequenterà il corso di chimica. Un percorso scelto non a caso, ma come primo passo verso il sogno di entrare un giorno nel nucleo dei Nas, i Carabinieri del reparto antisofisticazione. «Avevo quattro anni – racconta – quando i miei genitori mi portavano il 2 giugno alla festa della Repubblica, in piazza a Foggia. Ricordo le foto vicino alle auto dei Carabinieri: le conservo ancora. Crescendo ho sempre ammirato la loro dedizione e i loro ideali. Per me è stato un onore dedicare la mia tesina a questa Istituzione».

Fabio vive con papà Antonio, mamma Antonietta, un fratello maggiore di 16 anni e una sorellina di 10. Nonostante la giovane età, ha già un motto che porta con sé ogni giorno: «Rigore, impegno, studio e dedizione sono le armi per raggiungere i propri obiettivi. Lo dico anche ai miei coetanei: bisogna credere nei sogni, ma senza impegno non si va da nessuna parte».

Il giovane studente ha voluto anche scrivere una lettera al colonnello Michele Miulli, fino a pochi giorni fa comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, ringraziandolo per il lavoro svolto in città e in tutta la provincia. Un segno di maturità e riconoscenza che rende orgogliosi i genitori e commuove chi lo ascolta. Fabio sa che la strada sarà lunga, ma ha già intrapreso il cammino con entusiasmo e determinazione: la stessa che, un giorno, potrebbe portarlo a vestire la divisa che tanto ammira.