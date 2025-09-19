Manfredonia, “Bentornata a scuola, Giusy”: un murale per ricordare la 14enne uccisa

1 minuto per la lettura

“Bentornata a scuola, Giusy”: la 14enne brutalmente uccisa a Manfredonia torna a vivere in un murale che è memoria, carezza e testimonianza.

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Bentornata a scuola, Giusy”. Queste parole, ora dipinte su un muro dell’istituto magistrale di Manfredonia, accolgono come un abbraccio silenzioso Giusy Potenza, la 14enne brutalmente uccisa il 12 novembre 2004. Il suo corpo, con il volto sfigurato dai colpi di pietra, fu ritrovato il giorno successivo su una scogliera, lasciando la città sotto shock.

Oggi, il viso di Giusy trova nuova vita nella pittura dell’artista Raffaella Fariello, affiancata da studenti e giovani di associazioni locali. Un murale che è memoria, resistenza, carezza, speranza e testimonianza, promosso dall’avvocata Innocenza Starace, legale dei familiari della ragazza, che ha voluto trasformare il dolore in simbolo di vita.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Giusy, tra cui la sorella Michela, giunta da lontano, insieme a rappresentanti delle istituzioni comunali, incluso il sindaco Domenico La Marca, e centinaia di studenti, testimoni di un gesto che parla oltre il tempo. «Questo murale rappresenta la vittoria del bene sulla violenza – ha dichiarato l’avvocata Starace – L’assassino voleva cancellare il volto di Giusy con un masso, ma la sua memoria è rimasta intatta. Ora il suo volto continua a vivere a Manfredonia, tra le persone e nei cuori di chi non dimentica».

Per il delitto, Giovanni Potenza, cugino di secondo grado della vittima, ha ricevuto una condanna in via definitiva a 30 anni di reclusione, attualmente in regime di semilibertà. Ma la vera giustizia è il ricordo di Giusy, che oggi si fa simbolo di coraggio, resilienza e amore per la vita. Manfredonia rende omaggio a una giovane vita, trasformando il dolore in luce e speranza per le generazioni future.