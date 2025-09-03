Manfredonia si prepara ad ospitare il Motosurf World Championship 2025

1 minuto per la lettura

Motosurf World Championship 2025: dal 3 al 5 ottobre il porto turistico di Manfredonia si trasforma nel palcoscenico mondiale delle acrobazie sull’acqua. Atleti da ogni angolo del pianeta sfideranno le onde con manovre mozzafiato. Velocità, adrenalina, spettacolo: questo è il Motosurf.

MANFREDONIA (FOGGIA) – Dal 3 al 5 ottobre, le acque del porto turistico di Manfredonia (Foggia) diventeranno il palcoscenico internazionale del Motosurf World Championship 2025. Atleti da ogni angolo del mondo sfideranno il mare e la velocità in una gara spettacolare, tra manovre mozzafiato e adrenalina pura. Dopo tre edizioni a Rodi Garganico, quest’anno il cuore del Motosurf batte nella Marina del Gargano, gioiello architettonico e punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport acquatici.

La tappa italiana è una delle sei del circuito mondiale, già approdato negli Emirati Arabi Uniti (Fujairah) e in Turchia (Cesme). Prima di Manfredonia, i campioni gareggeranno negli States (Sebring), mentre il tour proseguirà in Croazia (Zadar) e Cina (Macao).

Il 2025 segna una svolta storica: il Motosurf ha debuttato ufficialmente ai World Games, guadagnandosi prestigio e riconoscimento internazionale. «Questo importante riconoscimento – dicono gli organizzatori – sottolinea la crescita e il prestigio raggiunti da questa giovane disciplina, pronta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio di sportivi e appassionati».

Onde sfidanti, velocità vertiginose e campioni da ogni continente: Manfredonia è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale del Motosurf: un evento da non perdere, dove sport, spettacolo e passione si incontrano tra cielo e mare.