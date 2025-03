1 minuto per la lettura

Lecce, schiaffi e offese ai bimbi dell’asilo: maestra condannata a tre anni di reclusione per maltrattamenti su minori.

LECCE – L’insegnante di una scuola dell’infanzia della provincia di Lecce è stata condannata a tre anni di reclusione per maltrattamenti su minori. La donna, di 60 anni, è accusata di aver maltrattato i suoi piccoli alunni, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, in un clima di terrore, fatto di insulti, schiaffi, sculacciate e addirittura bestemmie, rivolte ai bambini più indisciplinati.

I fatti contestati risalgono al periodo tra dicembre 2014 e febbraio 2015. Secondo l’accusa, la maestra avrebbe manifestato un autoritarismo sterile e inadeguato, che ha avuto ripercussioni sul comportamento e sull’umore dei bambini. Tra gli episodi più inquietanti, uno in cui avrebbe minacciato di appendere un bambino al lampadario e un altro in cui, con violenza, avrebbe afferrato una bambina per i capelli per riportarla al suo posto.

La denuncia dei genitori

La denuncia di alcuni genitori, che hanno allertato i carabinieri, ha portato all’installazione di una telecamera nascosta che ha confermato i maltrattamenti. Nonostante le prove, la maestra ha sempre respinto ogni accusa, e non ha mai ricevuto provvedimenti disciplinari. Dopo la condanna, ha continuato a insegnare in un’altra scuola dell’infanzia. Il pm Luigi Mastroniani aveva richiesto una condanna a quattro anni, ma la pena inflitta è stata di tre anni di reclusione.