Otranto, affitta casa a giovane: entra di notte e tenta di violentarla

Otranto, affitta casa a una giovane, entra di notte e tenta di violentarla. Denunciato un ex militare 67enne. Offerta shock alla vittima: sconto sull’affitto in cambio di rapporti sessuali.

OTRANTO (LECCE) – Una notte da incubo per una giovane di 27 anni della provincia di Foggia, arrivata a Otranto (Lecce) all’inizio della stagione estiva per lavorare come cameriera in un albergo. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri, il suo padrone di casa – un uomo di 67 anni di Uggiano La Chiesa, ex militare dell’aeronautica – avrebbe tentato di violentarla introducendosi di notte nell’appartamento che le aveva affittato, utilizzando un duplicato delle chiavi.

Otranto, affitta casa a giovane e tenta di violentarla nella notte

La ragazza stava dormendo quando è stata svegliata di soprassalto dalla presenza dell’uomo nella stanza. Terrorizzata, è riuscita a respingerlo e a divincolarsi, evitando così il peggio. Ma l’incubo non è finito lì: secondo la sua testimonianza, l’uomo le avrebbe poi proposto uno “sconto sull’affitto” in cambio di rapporti sessuali. Un’offerta inaccettabile che ha convinto la giovane a fuggire da quell’incubo a occhi aperti: ha denunciato l’aggressore ai carabinieri e ha lasciato immediatamente l’appartamento e il lavoro, facendo ritorno alla sua città d’origine. L’uomo è ora indagato per violenza sessuale.