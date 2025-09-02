1 minuto per la lettura

Paura in Salento: padre armato irrompe in comunità per minori. Denunciato: voleva bloccare l’affidamento dei cinque figli. Seconda irruzione sventata dalle guardie giurate.

LECCE – Momenti di terrore la sera del 28 agosto in una comunità protetta della provincia di Lecce, dove vivono cinque bambini affidati dal Tribunale dei Minori. Un uomo, accompagnato dalla moglie, ha fatto irruzione nella struttura armato di una pistola, rivelatasi poi una scacciacani, minacciando le operatrici e intimando lo stop alla procedura di affido che coinvolge i suoi figli.

Salento, padre armato irrompe in comunità per minori

La coppia, secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, avrebbe inveito contro le educatrici, lasciando attoniti e impauriti gli altri piccoli ospiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’uomo, sequestrato l’arma e denunciato il genitore per le minacce. Nonostante il provvedimento dell’autorità giudiziaria, il giorno successivo il padre avrebbe tentato una nuova incursione nella stessa comunità, venendo però bloccato dalle guardie giurate di servizio.

Alla luce dell’escalation, il Tribunale dei Minori ha disposto il trasferimento immediato dei cinque bambini in una struttura lontana dalla provincia di Lecce, per garantirne sicurezza e serenità. Intanto, i carabinieri stanno accertando un possibile coinvolgimento della coppia nella diffusione di volantini offensivi contro una funzionaria dei servizi sociali del Comune di residenza.