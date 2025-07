Lecce: uomo armato, lancia coltelli contro carabinieri. Arrestato

1 minuto per la lettura

Semina il panico tra i passanti in pieno centro a Scorrano, in provincia di lecce, lanciando coltelli contro i carabinieri; bloccato l’uomo con taser e spray: arrestato

Lecce – Una situazione molto pericolosa si è verificata ieri, nella tarda serata, a Scorrano, in provincia di Lecce. Un uomo , in stato di alterazione psicofisica, armato di coltelli, ha seminato il panico tra i passanti in una via del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione, supportati dai colleghi della Stazione di Maglie e da un equipaggio del Norm della Compagnia di Maglie.

I militari si sono trovati di fronte a una reazione violenta e imprevedibile: l’uomo ha lanciato i coltelli contro di loro, senza per fortuna provocare feriti, per poi barricarsi all’interno della propria abitazione. Dopo un primo tentativo di contenimento, l’individuo è uscito nuovamente armato, minacciando l’incolumità di chiunque si trovasse nei paraggi. Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione e la calma mantenuta in un contesto ad alta tensione, i carabinieri hanno dovuto ricorrere “all’uso proporzionato”, precisa l’Arma, dei dispositivi in dotazione, tra cui il Taser e lo spray al capsicum.

L’azione, eseguita con precisione e sangue freddo, ha consentito di neutralizzare la minaccia senza ulteriori conseguenze, portando all’arresto in sicurezza dell’uomo, successivamente risultato positivo a sostanze stupefacenti verosimilmente del tipo cocaina”. Dopo gli accertamenti all’Ospedale ‘Veris Delli Ponti’ di Scorrano, condotto l’uomo nel carcere ‘Borgo San Nicola’, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.