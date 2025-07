Lecce, ispezione in carcere: trovati droga e smartphone

1 minuto per la lettura

Ispezione a sorpresa nel carcere di Lecce: sequestrati cento grammi di droga (hashish), tre telefoni e bilancino di precisione.

LECCE – Blitz congiunto della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza nel carcere di Lecce. Durante un’ispezione a tappeto, condotta con l’ausilio dell’unità cinofila e del cane antidroga Jessica, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato cento grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e tre telefoni cellulari, di cui uno di dimensioni ridottissime nascosto tra le intercapedini dei moduli prefabbricati delle scale di una sezione detentiva.

L’operazione, pianificata a sorpresa per colpire traffici illeciti all’interno dell’istituto penitenziario, ha confermato l’esistenza di un canale di introduzione di materiale vietato tra le mura carcerarie. Il ritrovamento di droga e dispositivi elettronici – strumenti fondamentali per la gestione dei traffici e delle comunicazioni non autorizzate – è l’ennesimo campanello d’allarme sulle criticità del sistema carcerario italiano. Il microtelefono scoperto in una nicchia ben nascosta rivela l’alto livello di ingegno e di organizzazione con cui detenuti e complici esterni riescono a eludere i controlli.