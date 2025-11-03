Lecce, truffa dello scontrino bancomat: svuotato il conto a un’anziana

2 minuti per la lettura

Lascia lo scontrino bancomat nel cesto accanto al terminale dopo un prelievo al bancomat, parte da qui la truffa per svuotare il conto a un’anziana signora a Lecce

Un’altra truffa si sta facendo strada, quello dello scontrino del bancomat. L’ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi a un’anziana signora salentina che, dopo aver effettuato un prelievo a uno sportello automatico, ha lasciato lo scontrino nel cestino accanto al terminale. Poche ore dopo è stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore della banca che, fingendo di voler “verificare un tentativo di accesso anomalo al conto”, così ha detto, le ha chiesto la conferma di alcuni dati personali. Convinta della buona fede dell’interlocutore, la signora ha fornito le informazioni richieste, quindi, nel giro di poco tempo, si è vista svuotare il conto. Una truffa davvero subdola.

“Questo episodio non è isolato – spiegano i carabinieri del Comando provinciale di Lecce – ma rientra in un fenomeno in rapido aumento noto come la ‘truffa dello scontrino bancomat’, che vede la Puglia tra le regioni più esposte, con migliaia di conti correnti svuotati a seguito di reati legati al mondo bancario e digitale. Lasciare lo scontrino dopo un prelievo è un gesto apparentemente innocuo che può aprire la porta a una frode, poiché contiene informazioni utili ai truffatori, tra cui parte del numero della carta, il saldo residuo e i dati identificativi del terminale, dettagli che possono essere utilizzati, insieme ad altre tecniche, per mettere a segno furti d’identità e truffe finanziarie”.

TRUFFA DELLO SCONTRINO BANCOMAT, NEL MIRINO L’ANZIANA SIGNORA: LE RACCOMANDAZIONI DEI CARABINIERI DI LECCE

Dalle indagini svolte dai militari è emerso che bastano pochi secondi affinché un’operazione di prelievo diventi l’occasione per una frode: i truffatori si posizionano nei pressi degli sportelli automatici, attendono che qualcuno dimentichi lo scontrino nel cestino o sul pavimento e, dopo averlo recuperato, lo utilizzano per risalire all’identità del titolare o contattarlo fingendosi operatore bancario.

Le raccomandazioni del Comando Provinciale dell’Arma di Lecce si rivolgono in particolare alle persone anziane, la categoria più vulnerabile: “Non lasciare mai lo scontrino nello sportello automatico: conservarlo o distruggerlo immediatamente; non fornire mai dati bancari o personali via telefono, sms o email, anche se il mittente si presenta come la propria banca; attivare le notifiche sms o push per ogni operazione sul conto corrente, così da essere informati in tempo reale; controllare regolarmente l’estratto conto e segnalare subito alla banca ogni movimento sospetto; in caso di dubbi o sospetto di truffa, contattare direttamente la filiale della banca o rivolgersi al numero d’emergenza 112 per ricevere assistenza dai Carabinieri”.