Lecce, curarono il figlio con l’omeopatia e il bimbo morì: genitori condannati

1 minuto per la lettura

La tragedia di Casamassella: il piccolo di 14 mesi stroncato da una polmonite non curata. I genitori contrari alla medicina tradizionale, curarono il figlio con l’omeopatia.

UGGIANO LA CHIESA (LECCE) — Aveva solo 14 mesi il bambino morto nella sua culla a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa (Lecce), nel giugno 2023. A stroncarlo è stata una polmonite interstiziale, mai diagnosticata né curata in tempo. I suoi genitori, oggi condannati con rito abbreviato a due anni di reclusione per omicidio colposo, avevano rifiutato qualsiasi approccio medico convenzionale. Per curarlo si erano affidati a un rimedio omeopatico suggerito da un oculista amico di famiglia, mai a un pediatra.

I due, noti in paese per la loro avversione a vaccini e farmaci tradizionali, non avevano mai portato il bambino da uno specialista, nemmeno quando la febbre, nei giorni precedenti alla tragedia, era diventata persistente. Avevano scelto di nutrirlo esclusivamente con latte materno, rifiutando qualsiasi intervento sanitario. Una scelta tragica, che ha avuto un esito irreversibile.

Curarono il figlio con l’omeopatia e il bimbo morì: genitori condannati

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce, ha ricostruito i giorni precedenti alla morte del piccolo, rilevando le gravi omissioni dei genitori e l’assenza totale di assistenza medica qualificata. Decisivo è stato anche il ruolo dell’oculista, non abilitato a trattare patologie infantili e ora a sua volta sotto indagine: per lui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. I genitori hanno patteggiato la pena davanti al Gip, ottenendo la sospensione condizionale e la non menzione della condanna. Hanno altri due figli, sui quali ora si concentrano anche le attenzioni dei servizi sociali.