Lecce, rimosso dalla magistratura l’ex pm Arnesano

La disciplinare del Csm ha deciso: rimosso dalla magistratura l’ex pm di Lecce Emilio Arnesano; era già condannato nell’inchiesta “Favori e giustizia”

Roma – La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha deciso per la rimozione; rimosso dalla magistratura dell’ex pm di Lecce Emilio Arnesano, già condannato per l’inchiesta “Favori e giustizia” per utilità ottenute in cambio del suo interessamento in vicende giudiziarie.

Il “tribunale delle toghe” con la sentenza pronunciata lo ha dichiarato responsabile degli illeciti contestati tra cui quello di aver speso la qualità di magistrato per ottenere utilità economiche e di altro contenuto. La decisione di Palazzo Bachelet è arrivata dopo il rigetto dell’istanza, presentata dal difensore dell’ex pubblico ministero, in cui si chiedeva il rinvio dell’udienza di questa mattina e la reiterazione dell’istanza di sospensione del giudizio disciplinare alla luce di un problema di salute.

Ma per la sezione disciplinare, letta la documentazione medica acquisita, non si è ritenuto che le condizioni generali di salute fossero un impedimento a comparire e ha proceduto a celebrare l’udienza fino alla decisione della sanzione della rimozione.