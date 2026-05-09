Perseguita una vicina nel condominio, denunciata una donna a Lecce

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Divieto di dimora a Gallipoli e applicazione del braccialetto elettronico per una donna di 61anni della provincia di Lecce denunciata; il motivo: perseguita la vicina

Lecce – Denunciata una donna di 61 anni della provincia di Lecce, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. Stavolta però con l’accusa di atti persecutori ai danni di una vicina di casa. Nei suoi confronti, disposti il divieto di dimora a Gallipoli e l’applicazione del braccialetto elettronico, emessi dal Tribunale di Lecce ed eseguiti dagli agenti del commissariato locale. Sono arrivate denunce da parte di alcuni residenti in un condominio a Gallipoli, esasperati da comportamenti molesti e minacciosi che la donna avrebbe portato avanti negli ultimi tre anni.

Le condotte contestate comprendono pesanti offese, minacce di morte, insulti di matrice sessista e appostamenti nei confronti di una coinquilina. In più occasioni l’indagata si sarebbe presentata presso la scuola frequentata dai figli minori della vittima e presso i servizi sociali comunali, insinuando presunte situazioni di abbandono dei minori, con l’obiettivo di ledere la responsabilità genitoriale della donna. Ha anche installato telecamere orientate verso spazi privati altrui. Le denunce, l’ascolto dei numerosi testimoni e i ripetuti interventi della volante hanno consentito di attivare le procedure d’urgenza previste dal codice rosso, sino a giungere al provvedimento cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari.