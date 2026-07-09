Lecce, muore in ospedale dopo un malore in un centro estetico: 3 indagati

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Portata in ospedale a seguito di un malore accusato durante un intervento di medicina estetica in un centro estetico della provincia di Lecce, muore una donna di 58 anni: 3 gli indagati per l’accaduto

LECCE – Svolta nell’inchiesta sulla morte della 58enne deceduta al “Vito Fazzi” di Lecce in seguito a un malore accusato durante un intervento di medicina estetica. La Procura ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Si tratta del legale rappresentante del centro estetico privato in provincia di Lecce in cui è avvenuto il trattamento, del chirurgo e dell’anestesista.

I fatti risalgono allo scorso 2 luglio. Durante la procedura clinica, la donna ha accusato un grave e improvviso malore che ha reso necessario il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Scorrano. Vista la gravità delle sue condizioni e la prognosi riservata, è avvenuto poi il trasferimento nel reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio di Lecce, dove purtroppo è deceduta nella giornata di ieri.

Nonostante il tragico epilogo, la donna ha compiuto un ultimo gesto di profonda generosità: aver espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi ha permesso di salvare altre vite, con il prelievo di cuore, fegato, reni e cornee.