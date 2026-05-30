Ferrovie, dall’1 luglio il primo Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli

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Dall’1 luglio 2026 debutterà il primo Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli di Trenitalia, collegando Puglia e Campania senza cambi intermedi.

NAPOLI – È una svolta storica per la mobilità del Mezzogiorno. Sono ufficialmente in vendita i biglietti per il primo Frecciarossa diretto Lecce – Bari – Napoli. Si tratta del nuovo atteso servizio di Trenitalia (Gruppo FS). Per la prima volta in assoluto, un collegamento ferroviario ad alta velocità unirà direttamente i due capoluoghi di Puglia e Campania, permettendo inoltre di viaggiare dal Salento all’ombra del Vesuvio senza l’obbligo di effettuare alcun cambio intermedio.

IL DEBUTTO A LUGLIO DEL FRECCIAROSSA LECCE, BARI, NAPOLI E LE FERMATE INTERMEDIE

Il viaggio inaugurale è ormai dietro l’angolo. Il fischio di partenza della prima corsa è previsto per il prossimo 1° luglio, con lo start fissato dalla stazione di Lecce alle ore 18.10. Sul fronte opposto, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per la mattina successiva, il 2 luglio alle ore 6.45. Per garantire la massima capillarità e ampliare i flussi di mobilità tra le due regioni, il servizio effettuerà fermate strategiche in entrambe le direzioni. Il Frecciarossa toccherà infatti i centri di Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento, Napoli Afragola.

FRECCIAROSSA LECCE, BARI, NAPOLI: TEMPI DI PERCORRENZA DIMEZZATI GRAZIE ALLA NUOVA TRATTA

La vera forza del nuovo collegamento risiede nell’ottimizzazione dei tempi. Il Frecciarossa consentirà infatti di raggiungere Napoli partendo da Bari in circa tre ore e mezza. Per chi si muove dal Salento, invece, il viaggio da Lecce richiederà circa cinque ore complessive.

Questo sensibile passo in avanti è reso possibile anche grazie all’attivazione tecnica della nuova tratta Napoli-Cancello. Si tratta di una soluzione infrastrutturale immediata che riduce sensibilmente i tempi di viaggio complessivi e rende più diretti i flussi tra l’area adriatica, il territorio pugliese e il nodo ferroviario di Napoli, da sempre hub strategico fondamentale per l’intera mobilità nazionale.

UN PRIMO PASSO VERSO LA VERA ALTA VELOCITÀ

L’attivazione di questa linea diretta rappresenta comunque solo il primo tassello di un mosaico ben più ampio. Trenitalia e il Gruppo FS hanno infatti specificato che questo servizio costituisce una prima fase transitoria rispetto ai macro-lavori in corso per la realizzazione della nuova linea AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) Napoli-Bari. Al termine dei cantieri della grande opera, i tempi di percorrenza tra le due città campana e pugliese subiranno un’ulteriore, drastica riduzione, proiettando il trasporto ferroviario del Sud Italia verso gli standard europei.