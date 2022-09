Il video di Emma Marrone dopo la scomparsa del padre: “È morto di leucemia, non per i vaccini”

1 minuto per la lettura

Dopo la triste notizia della morte del papà, annunciata su Instagram, Emma Marrone ritorna sui social con un video. Ringrazia i fan per la vicinanza “in questi giorni difficili e dolorosi per me e tutta la mia famiglia”

“Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini – ha proseguito – Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia”

Rivolge poi i suoi ringraziamenti e la sua riconoscenza “all’ospedale di Tricase, nel reparto di ematologia, ci hanno seguito e aiutato nel momento più difficile”.

Poi un invito: “Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti.” conclude “Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi”.