Tragedia a Porto Cesareo, uomo è morto mentre pratica kitesurf

Tragedia a Porto Cesareo nel Leccese, un uomo è morto mentre stava praticando del kitesurf in mare, vani i tentativi di salvarlo

PORTO CESAREO (LECCE) – Un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare a Porto Cesareo in provincia di Lecce mentre insieme con un gruppo di amici stava praticando il kitesurf nello specchio d’acqua in località Le Dune.

Il personale dello stabilimento “Le Dune” nei pressi del quale si trovava il gruppi di amici, ha soccorso l’uomo.

Nell’intervento i primi soccorritori hanno anche utilizzato il defibrillatore e una bombola di ossigeno. Ma i tentativi di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 sono alla fine stati vani.

Sul posto per i rilievi necessari è giunta la Capitaneria di Porto. Ancora da chiarire le cause del decesso. L’uomo potrebbe avere avuto un malore finendo in acqua.