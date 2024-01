Giallo nel Leccese, donna trovata morta in casa

1 minuto per la lettura

Giallo a Casarano nel Leccese, una donna è stata trovata morta con una sciarpa al collo sul balcone di casa, indagini serrate

CASARANO (LECCE) – Una donna di 25 anni, Roberta Bertacchi, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce. Un ragazzo, con cui probabilmente la ragazza aveva una relazione, è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato.

La donna, che si era trasferita da poco nella casa in cui è stata trovata, è stata rinvenuta stamane, 6 gennaio 2024, sul balcone, con una sciarpa intorno al collo, come se si fosse impiccata lasciandosi morire. Sul corpo della ragazza, ritrovato questa mattina, non ci sarebbero segni di violenza. Ma quello che in un primo momento è sembrato essere un suicidio, col passare delle ore ha assunto contorni poco chiari: in casa della ragazza sono stati trovati oggetti rotti, gli investigatori, quindi, vogliono vederci chiaro. Le indagini procedono a ritmo serrato.

DONNA MORTA NEL LECCESE, INDAGANO I CARABINIERI

La sciarpa che aveva intorno al collo è quella del Casarano calcio e i carabinieri, come detto, hanno portato in caserma il fidanzato della 26enne, ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano. I militari lo hanno ascoltato come persona informata sui fatti.

La giovane, originaria di Ugento, si era trasferita da poco a Casarano ed era impiegata in un’azienda calzaturiera della zona. A dare l’allarme è stata una telefonata giunta al 112. Sul posto si è recata anche la scientifica. La salma è stata trasportata all’ospedali Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. La casa è stata posta sotto sequestro.