Gallipoli, ferisce con forbici compagna e suocera e si lancia dalla finestra

1 minuto per la lettura

Non accettava la fine della relazione: 25enne aggredisce con forbici la compagna e la madre di lei, poi si lancia dalla finestra.

GALLIPOLI (LECCE) – Una lite familiare è degenerata in violenza nella tarda serata di ieri (12 giugno). Un giovane di 25 anni ha aggredito la compagna di 29 anni e la madre di lei, 53 anni, colpendole ripetutamente con delle forbici al dorso e alla testa. Subito dopo, il ragazzo si è lanciato dalla finestra dell’abitazione.

Ferisce con forbici compagna e suocera e si lancia dalla finestra

Il drammatico episodio si è consumato in un contesto di crescente tensione. Secondo una prima ricostruzione, la furia del 25enne sarebbe esplosa in seguito alla decisione della compagna di interrompere la relazione e all’invito a lasciare l’abitazione. Il rifiuto di accettare la separazione si è trasformato in violenza cieca, con un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Le condizioni delle due donne ricoverate a Casarano (Lecce), seppur gravi, non sono tali da far temere per la loro vita. Il giovane, invece, è stato trovato cosciente a terra dai carabinieri, allertati da una chiamata al numero di emergenza. Il giovane è attualmente piantonato in ospedale a Gallipoli (Lecce). Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli dell’aggressione.