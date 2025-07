Lecce, 29 indagati per corruzione: c'è anche un sindaco

1 minuto per la lettura

LECCE – Sono 29 gli indagati, tra amministratori e funzionari pubblici, professionisti ed imprenditori, a cui si aggiungono 5 società facenti capo ai destinatari delle misure cautelari firmate dal gip di Lecce nell’ambito dell’inchiesta su reati contro la pubblica amministrazione e corruzione.

Tra i destinatari delle misure personali ci sono tutti i funzionari responsabili di settori al Comune di Sannicola (Lecce) ed è indagato anche il sindaco in carica Graziano Scorrano: le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, peculato, falsa testimonianza, intercettazione abusiva, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso in atti pubblici, in graduatorie di concorso pubblico e documenti di gara.

L’attività investigativa della Gdf della compagnia di Gallipoli ha consentito di accertare che diverse procedure di appalto, tra cui un concorso pubblico indetto dal Comune di Sannicola, venivano “sistematicamente turbate, in taluni casi veicolando in maniera fraudolenta la scelta del contraente, verso imprenditori vicini agli amministratori del Comune anche allo scopo di alimentare il loro bacino elettorale”.