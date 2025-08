Scontro tra due auto nel Leccese, un morto e un ferito

1 minuto per la lettura

ACQUARICA-PRESICCE (LECCE) – Tragico scontro all’alba di oggi (1° agosto) sulla Strada statale 274, nel territorio tra Acquarica del Capo e Presicce, in provincia di Lecce. Due auto, una Ford Focus e una Fiat Tipo, si sono scontrate frontalmente poco prima delle 6 del mattino. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito.

A perdere la vita è stato Giovanni Sarinelli, 57 anni, sottufficiale della Marina militare, originario di Castrignano del Capo. L’uomo, alla guida della Ford Focus, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Ferito il conducente della Fiat Tipo, un giovane maresciallo tirocinante dei carabinieri di appena 22 anni, in servizio presso la stazione di Castrignano del Capo. È stato anch’egli trasferito all’ospedale di Tricase, dove è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero al momento considerate critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.